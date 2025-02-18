В Киеве прозвучали три взрыва

В Киеве произошло как минимум три мощных взрыва, о чем сообщают местные жители. По их словам, звуки взрывов слышны в северо-восточных районах города, и некоторые утверждают, что их было даже пять.
Вскоре после инцидента в украинских СМИ появилась информация о новых взрывах в столице. В ответ на угрозу безопасности, столичная военная администрация сообщила в своем Telegram-канале о работе систем противовоздушной обороны.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога, и сирены звучали не только в столице, но и в нескольких областях, включая Винницкую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черниговскую.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.