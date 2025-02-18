Силы ПВО перехватили беспилотник в одном из районов Воронежской области

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений не обнаружено.
Гусев 13 февраля сообщил, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над регионом. Он уточнил, что в результате отражения атаки дронов взрывной волной от сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов. Также фрагменты беспилотника повредили газопровод.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.