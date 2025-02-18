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Силы ПВО перехватили беспилотник в одном из районов Воронежской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в одном из районов Воронежской области. Об этом 18 февраля сообщил глава региона Александр Гусев.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений не обнаружено.

Гусев 13 февраля сообщил, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над регионом. Он уточнил, что в результате отражения атаки дронов взрывной волной от сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов. Также фрагменты беспилотника повредили газопровод.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.