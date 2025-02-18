Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых структур и правоохранительных органов, подчеркнул важность не расслабляться в ожидании переговоров и окончания специальной военной операции.
Он призвал к дополнительному усилению обучения бойцов и улучшению их навыков.
«Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это не стоило… Я уверен, что победа будет за нами», — отметил Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Кадыров также акцентировал внимание на том, что, обладая современными знаниями и оборудованием, бойцы успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу. Он сообщил, что командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов доложил о положительных результатах проводимой работы.
В Саудовской Аравии 18 февраля состоятся переговоры, в которых участвуют представители высокого уровня из России и США. Стороны планируют осветить вопросы возможного завершения конфликта в Украине и подготовки к встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.