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Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО

Глава Чечни призвал к дополнительному усилению обучения бойцов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых структур и правоохранительных органов, подчеркнул важность не расслабляться в ожидании переговоров и окончания специальной военной операции.

Он призвал к дополнительному усилению обучения бойцов и улучшению их навыков.

«Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это не стоило… Я уверен, что победа будет за нами», — отметил Кадыров в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Кадыров также акцентировал внимание на том, что, обладая современными знаниями и оборудованием, бойцы успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу. Он сообщил, что командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов доложил о положительных результатах проводимой работы.

В Саудовской Аравии 18 февраля состоятся переговоры, в которых участвуют представители высокого уровня из России и США. Стороны планируют осветить вопросы возможного завершения конфликта в Украине и подготовки к встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Кадыров Рамзан