Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ при освобождении села Ясеновое в ДНР

«Для выявления огневых позиций были задействованы разведывательные беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.
Кроме того, танковый экипаж группировки «Центр», ворвавшись на полном ходу в населенный пункт, уничтожил подбитый танк ВСУ, чтобы противник не смог его эвакуировать.
«После освобождения населенного пункта Ясеновое штурмовики приступили к зачистке подвалов и сооружений. По итогам боя часть подразделений ВСУ покинула позиции, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых товарищей. На центральном здании населенного пункта Ясеновое ДНР бойцы установили российский триколор», — добавили в ведомстве.
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Ясеновое в ДНР 11 февраля.