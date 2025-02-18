Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ при освобождении села Ясеновое в ДНР

«После освобождения населенного пункта Ясеновое штурмовики приступили к зачистке подвалов и сооружений. По итогам боя часть подразделений ВСУ покинула позиции, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых товарищей. На центральном здании населенного пункта Ясеновое ДНР бойцы установили российский триколор», — добавили в ведомстве.