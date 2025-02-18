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Минобороны сообщило о поражении позиций ВСУ при освобождении села Ясеновое в ДНР

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовых и танковых подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Ясеновое Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожили замаскированные пулеметные точки, укрепленные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Для выявления огневых позиций были задействованы разведывательные беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении.

Кроме того, танковый экипаж группировки «Центр», ворвавшись на полном ходу в населенный пункт, уничтожил подбитый танк ВСУ, чтобы противник не смог его эвакуировать.

«После освобождения населенного пункта Ясеновое штурмовики приступили к зачистке подвалов и сооружений. По итогам боя часть подразделений ВСУ покинула позиции, бросив оружие и боеприпасы, а также своих убитых и раненых товарищей. На центральном здании населенного пункта Ясеновое ДНР бойцы установили российский триколор», — добавили в ведомстве.

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Ясеновое в ДНР 11 февраля.