Десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Десантники-артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 км, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.