Десантники-артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в курском приграничье

«Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 “Мста-С” артиллерийского соединения ВДВ уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, расчет САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ выполняет огневые задачи в интересах штурмовых подразделений Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в приграничном районе Курской области.
Десантники-артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 км, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.
В ходе разведывательных действий расчетами БПЛА разведки были обнаружены укрепленные позиции противника с военнослужащими ВСУ. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения.
Экипаж самоходного орудия «Мста-С» совершил марш на огневую позицию и после проведения прицеливания поразил опорный пункт противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, что в дальнейшем помогло штурмовым подразделениям Тульских десантников зайти на опорный пункт и занять его.