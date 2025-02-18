Расчет БПЛА «Мерлин-ВР» скорректировал поражение противника в Херсонской области

По данным военного ведомства, расчет разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно выполняет задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций и передвижения техники, а также производит видеофиксацию уничтожения объектов, живой силы и техники противника. В ходе очередного полета оператор разведывательного БПЛА обнаружил лодки с личным составом противника до 10 человек, которые выполняли форсирование реки Днепр. Координаты были оперативно переданы расчету ударных БПЛА, и через несколько минут прямым попаданием противник был уничтожен.