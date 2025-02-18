Расчет БПЛА «Мерлин-ВР» скорректировал поражение противника в Херсонской области

«Расчет БПЛА “Мерлин-ВР” группировки войск “Днепр” скорректировал уничтожение лодок и личного состава противника в Херсонской области», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, расчет разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно выполняет задачи по воздушной разведке, вскрытию огневых позиций и передвижения техники, а также производит видеофиксацию уничтожения объектов, живой силы и техники противника. В ходе очередного полета оператор разведывательного БПЛА обнаружил лодки с личным составом противника до 10 человек, которые выполняли форсирование реки Днепр. Координаты были оперативно переданы расчету ударных БПЛА, и через несколько минут прямым попаданием противник был уничтожен.
«Наше подразделение выполняет задачи в ходе ведения воздушной разведки по вскрытию огневых позиций, передвижения техники, средств, сил. Также мы занимаемся видеоконтролем, видеофиксацией передвижения противника. Передаем наши данные для корректировки стрельбы артиллерии. Ведем непрерывную воздушную разведку вблизи линии соприкосновения и в тылу противника», — рассказал командир роты БПЛА с позывным Ястреб.