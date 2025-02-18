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Бойцы «Востока» применяют на южнодонецком направлении устойчивые к РЭБ БПЛА

ДОНЕЦК, 18 февраля. /ТАСС/. Беспилотник «Бумеранг», устойчивый к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применяется бойцами группировки войск «Восток» для продвижения на южнодонецком направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, подавить дрон при помощи антидронового ружья практически невозможно.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы боевых FPV-дронов “Бумеранг” 40-й бригады морской пехоты группировки войск “Восток” активно уничтожают противника, поддерживая наступление наших мотострелков вглубь обороны противника на южнодонецком направлении. FPV-дрон коптерного типа “Бумеранг” российской разработки — головная боль украинских боевиков, так как у дрона нет модуля связи со спутником, антидроновым ружьем его не сбить. Потеря видеосигнала тоже не остановит полет дрона», — сообщили в Минобороны.

Дрон способен нести различные типы зарядов в зависимости от боевой задачи. При помощи него можно атаковать как бронетехнику, так и блиндаж противника.