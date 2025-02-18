Бойцы «Востока» применяют на южнодонецком направлении устойчивые к РЭБ БПЛА

«Операторы боевых FPV-дронов “Бумеранг” 40-й бригады морской пехоты группировки войск “Восток” активно уничтожают противника, поддерживая наступление наших мотострелков вглубь обороны противника на южнодонецком направлении. FPV-дрон коптерного типа “Бумеранг” российской разработки — головная боль украинских боевиков, так как у дрона нет модуля связи со спутником, антидроновым ружьем его не сбить. Потеря видеосигнала тоже не остановит полет дрона», — сообщили в Минобороны.