В Прикамье похоронят 40-летнего рядового Дмитрия Старкова, погибшего на СВО

Прощание с 40-летним рядовым Дмитрием Старковым, погибшим на СВО, пройдёт в селе Сива 19 февраля, рассказали в администрации Сивинского округа Пермского края.
Жизнь бойца оборвалась 24 января. Он погиб при исполнении обязанностей военной службы на территории населенного пункта Колесникова Купянского района Харьковской области.
Траурная церемония будет проходить в Сивинском центре культуры и досуга по улице Советской, 4. Начало мероприятия запланировано на 11:00. Митинг в память о погибшем начнётся в 12:00.
«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — говорится в сообщении местных властей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем в зоне СВО командире взвода мотострелкового полка Михаиле Казанцеве. Бойца проводят в последний путь 18 февраля. Похоронят его в Нытве.