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В Прикамье похоронят 40-летнего рядового Дмитрия Старкова, погибшего на СВО

Церемония прощания состоится 19 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Прощание с 40-летним рядовым Дмитрием Старковым, погибшим на СВО, пройдёт в селе Сива 19 февраля, рассказали в администрации Сивинского округа Пермского края.

Жизнь бойца оборвалась 24 января. Он погиб при исполнении обязанностей военной службы на территории населенного пункта Колесникова Купянского района Харьковской области.

Траурная церемония будет проходить в Сивинском центре культуры и досуга по улице Советской, 4. Начало мероприятия запланировано на 11:00. Митинг в память о погибшем начнётся в 12:00.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Вечная память и слава герою!» — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем в зоне СВО командире взвода мотострелкового полка Михаиле Казанцеве. Бойца проводят в последний путь 18 февраля. Похоронят его в Нытве.