Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Туапсе помогла участнику СВО получить выплату

Туапсинская межрайонная прокуратура помогла участнику специальной военной операции получить положенную выплату в размере 200 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Проверка показала, что местный орган власти не перечислил деньги, хотя у участника спецоперации были основания для получения выплаты. В результате принятых мер прокурорского реагирования военнослужащему предоставлена единовременная материальная помощь в размере 200 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Прокуратура