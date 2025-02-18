ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР

«Этот схрон обнаружили мы, наша группа. Группа 12 человек… Там разрушенное здание было. Камни. Но камни, было видно, что они не от взрыва, а именно уложены были. Мы их аккуратно… Где-то в течение недели мы это все раскопали», — рассказал военный.
Среди обнаруженного военными в схроне есть иконы, чаши для причастия, кресты, кадило, митры, венцы, крестильный ящик, дароносица, Евангелие.
«Нашли там вот этот паспорт украинский. Да, в схроне прямо нашли. Возможно, потеряли его», — сообщил военный и показал найденный украинский паспорт на имя Данилы Железняка.
Как правило, российские бойцы обнаруживают в Красногоровке схроны с вооружением и тела погибших военных ВСУ.
«Но в основном мы находим что? Боеприпасы, или что-то сдаем, что подрывают минеры. Что-то, возможно, оставляют, оно пригождается для чего-то, допустим, для тех, кто запускает коптеры, как “морковки” (ПГ-7)… Также трупы обнаруживаем. Сдаем, соответственно, группам, которые занимаются отправкой в морги», — сказал «Полтава».
По словам собеседника агентства, такой схрон военные обнаружили впервые.
«Практически все, вы, может, видели, все храмы — они практически разрушены… Вытаскивается все из храмов. Ценности, вы сами понимаете, никто не может определить. Возможно, потом думали вернуться, вытащить. Но не получилось у них. Мы хотим отдать это церкви, чтоб она пользовалась, чтоб люди этим пользовались», — заключил военный.
На уточняющий вопрос, считают ли российские военные, что в схроне найдены ценности, которые ВСУ украли из храмов Московского патриархата, «Полтава» ответил утвердительно.