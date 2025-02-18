ВС России нашли схрон с украденными ВСУ церковными ценностями в ДНР

«Практически все, вы, может, видели, все храмы — они практически разрушены… Вытаскивается все из храмов. Ценности, вы сами понимаете, никто не может определить. Возможно, потом думали вернуться, вытащить. Но не получилось у них. Мы хотим отдать это церкви, чтоб она пользовалась, чтоб люди этим пользовались», — заключил военный.