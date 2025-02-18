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В Нукутском районе простились с погибшим бойцом СВО

Мужчина отправился «за ленточку», заключив контракт.

Источник: РИА "Новости"

Сергей Гатаулин из Нукутского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились 14 февраля, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Нукутского района, Сергей Фаритович родился 15 апреля 1984 года в деревне Мельхитуй. В школьные годы он увлекался футболом и рыбалкой. Окончив Закулейскую среднюю школу, переехал в Иркутск и работал вахтовым методом.

В 2008 году мужчина создал семью и переехал в Свирск. Вместе с женой воспитывал троих детей.

Сергей Гатаулин заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО. Рядовой пал при выполнении боевого задания.