В Нукутском районе простились с погибшим бойцом СВО

Сергей Гатаулин из Нукутского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились 14 февраля, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Нукутского района, Сергей Фаритович родился 15 апреля 1984 года в деревне Мельхитуй. В школьные годы он увлекался футболом и рыбалкой. Окончив Закулейскую среднюю школу, переехал в Иркутск и работал вахтовым методом.
В 2008 году мужчина создал семью и переехал в Свирск. Вместе с женой воспитывал троих детей.
Сергей Гатаулин заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения СВО. Рядовой пал при выполнении боевого задания.