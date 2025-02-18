В Нукутском районе простились с погибшим бойцом СВО

Как сообщает пресс-служба администрации Нукутского района, Сергей Фаритович родился 15 апреля 1984 года в деревне Мельхитуй. В школьные годы он увлекался футболом и рыбалкой. Окончив Закулейскую среднюю школу, переехал в Иркутск и работал вахтовым методом.