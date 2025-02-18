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БПЛА повредили 51 дом в Краснодарском крае

Власти пообещали оказать помощь в восстановлении жилья.

После атаки дронов в Славянском и Северском районах Краснодарского края комиссии начали оценивать ущерб, нанесённый жилым домам. В общей сложности повреждения получили 51 дом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб региона.

Так, в Славянском районе специалисты комиссии осмотрели дома по четырём из пяти адресов. Наиболее серьёзно пострадавший участок планируют посетить сегодня 18 февраля. На месте уже работают сотрудники МЧС, чтобы ускорить процесс оценки и помочь жителям.

В Северском районе в посёлке Ильском комиссия завершила осмотр всех 46 домов и двух нежилых объектов, о повреждениях которых сообщили местные жители. В этих домах проживают 122 человека.

Зафиксировали все повреждения и собрали необходимые документы от собственников. Власти пообещали оказать помощь в восстановлении жилья. Работа комиссий продолжается, чтобы как можно быстрее компенсировать ущерб.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля этого года средства ПВО сбили и уничтожили 90 беспилотников. Из них 24 — над Краснодарским краем. Семь беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).