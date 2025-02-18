БПЛА повредили 51 дом в Краснодарском крае

Напомним, что в ночь с 16 на 17 февраля этого года средства ПВО сбили и уничтожили 90 беспилотников. Из них 24 — над Краснодарским краем. Семь беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).