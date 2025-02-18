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Четыре дрона ВСУ сбили над Воронежской областью ночью 18 февраля

Враг вновь атаковал наш регион с воздуха.

Украинский режим сегодня, 18 февраля, предпринял террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— Минувшей дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Тем временем, над Белгородской областью сбили еще один БпЛА.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб. Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке.