В Керчи простились с погибшим на СВО Андреем Головиным

В Керчи 17 февраля прошли похороны участника специальной военной операции Андрея Власовича Головина, погибшего при исполнении воинского долга в ДНР.
Андрей Власович появился на свет в 1973 году в многодетной семье в селе Бугатак Тогучинского района Новосибирской области.
В июле прошлого года Андрей Власович заключил контракт и отправился на военную службу. Он был призван в Барнауле и после ранения продолжил исполнять свой долг. В ходе выполнения боевой задачи в Донецкой Народной Республике он погиб.