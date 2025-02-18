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В Керчи простились с погибшим на СВО Андреем Головиным

Боец погиб при выполнения боевой задачи в Донецкой Народной Республике.

Источник: администрация Керчи/Tg

В Керчи 17 февраля прошли похороны участника специальной военной операции Андрея Власовича Головина, погибшего при исполнении воинского долга в ДНР.

Андрей Власович появился на свет в 1973 году в многодетной семье в селе Бугатак Тогучинского района Новосибирской области.

В июле прошлого года Андрей Власович заключил контракт и отправился на военную службу. Он был призван в Барнауле и после ранения продолжил исполнять свой долг. В ходе выполнения боевой задачи в Донецкой Народной Республике он погиб.