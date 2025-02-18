Более 10 тысяч молодых людей на Украине захотели заключить контракт с ВСУ

В мобильном приложении «Резерв+» зафиксировано более 10 тысяч обращений по поводу заключения годового контракта в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для молодежи в возрасте 18−24 лет. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает «Общественное».