Более 10 тысяч молодых людей на Украине захотели заключить контракт с ВСУ

«Мы обычно не раскрываем такую служебную информацию, но можем сказать, что в приложении “Резерв+” зарегистрировано более 10 тысяч обращений», — отметил Лазуткин.
«Общественное» сообщает что годовой контракт с ВСУ «18−24» включает выплату в миллион гривен, беспроцентную ипотеку и соцпакет. Контракт предусматривает исключительно боевые должности, среди которых стрелок, гранатометчик и разведчик. Подготовка военных длится более 80 дней.
Ранее стало известно, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Николаеве предлагали «выкупать» мужчин, подлежащих мобилизации, их родственникам. Государственное бюро расследований Украины сообщило, что стоимость «выкупа» мобилизованного составляла 4,5 тысячи долларов.