В Уфе главное празднование Масленицы пройдет на площади им. Ленина

В этом году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта. В Уфе главное празднование состоится 1 марта. Гулянья развернутся на площади им. Ленина. Об этом сообщают в администрации города.
На празднике будет работать порядка десяти интерактивных площадок. Скоморохи, ряженые и ростовые куклы, творческие мастер-классы, активные игры, хороводы и состязания по национальным видам спорта.
Также отдельным событием станет проведение на площадке акции «Добрый блин», в рамках которой почетные гости праздника и любой желающий приготовит масленичный блин, который будет продан на аукционе. Все вырученные средства будут направлены на поддержку военнослужащих СВО.