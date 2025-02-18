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В Уфе главное празднование Масленицы пройдет на площади им. Ленина

Отдельным событием станет проведение акции «Добрый блин».

Источник: gorodufa.ru

В этом году масленичная неделя пройдет с 24 февраля по 2 марта. В Уфе главное празднование состоится 1 марта. Гулянья развернутся на площади им. Ленина. Об этом сообщают в администрации города.

На празднике будет работать порядка десяти интерактивных площадок. Скоморохи, ряженые и ростовые куклы, творческие мастер-классы, активные игры, хороводы и состязания по национальным видам спорта.

Также отдельным событием станет проведение на площадке акции «Добрый блин», в рамках которой почетные гости праздника и любой желающий приготовит масленичный блин, который будет продан на аукционе. Все вырученные средства будут направлены на поддержку военнослужащих СВО.

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