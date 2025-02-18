ФСБ уличила силовика из ЛНР в работе на украинскую разведку

В отношении силовика возбуждено уголовное дело о госизмене. По данным следствия, задержанный — житель Сватово — собирал сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, личном составе МВД России, объектах телекоммуникационной инфраструктуры ЛНР. Эту информацию он передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины для нанесения ударов противником.