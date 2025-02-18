10 мужчин из Братска отправились в зону СВО

В Братске сегодня, 18 февраля, родные и близкие, мэр города Александр Дубровин, председатель думы Ольга Янькова, заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности Антон Ушаков, представители Братской Епархии проводили 10 мужчин, принявших решение отправиться в зону специальной военной операции. По традиции градоначальник вручил добровольцам шевроны с гербом Братска, флаги и вещмешки, пишет ИА IrkutskMedia.