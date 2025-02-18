Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 мужчин из Братска отправились в зону СВО

Добровольцам вручили шевроны с гербом города, флаги и вещмешки.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Братске сегодня, 18 февраля, родные и близкие, мэр города Александр Дубровин, председатель думы Ольга Янькова, заместитель мэра, начальник департамента общественной безопасности Антон Ушаков, представители Братской Епархии проводили 10 мужчин, принявших решение отправиться в зону специальной военной операции. По традиции градоначальник вручил добровольцам шевроны с гербом Братска, флаги и вещмешки, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, мэр города поблагодарил мужчин за принятое решение, пожелал им удачи и здоровья.