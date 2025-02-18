Медведев прокомментировал атаку на нефтеперекачивающую станцию на Кубани

«Удар по КТК — тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии. И укус должен доказать кормильцу, что животное перестало быть домашним и теперь представляет опасность для всего скотного двора. И даже для самого владельца… Теперь хозяину агрессивной твари придётся проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить своё здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый — сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства — на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга. Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время», — написал Медведев.