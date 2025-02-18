Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал атаку украинскими беспилотниками нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Кавказском районе Кубани. Он напомнил, что это не российский актив, и нефть в нём по своему правовому режиму международная. Она принадлежит в определённых пропорциях прежде всего американским и европейским компаниям, передаёт ИА KrasnodarMedia со ссылкой на социальные сети бывшего президента России.
Медведев напомнил, что по атакованному трубопроводу идёт перекачка нефти с нефтяных проектов в Казахстане — из Тенгиза, Карачаганака и Кашагана. При этом доля американского бизнеса в поставках нефти по КТК в 2024 году составила более 40%, а совокупная доля вместе с другими западными компаниями — свыше 65%. Зампред Совбеза полагает, режим в Киеве, конечно, это знал, но, несмотря на высочайшую зависимость от Вашингтона, намеренно нанёс удар по активам американских компаний, которые в результате атаки уже понесли существенные убытки.
«Удар по КТК — тройной удар по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по Трампу. Зачем же кусать, спросите вы, если можно дружелюбно хрюкать, преданно заглядывая в глаза кормильцу? Но униженное животное в страшном отчаянии. И укус должен доказать кормильцу, что животное перестало быть домашним и теперь представляет опасность для всего скотного двора. И даже для самого владельца… Теперь хозяину агрессивной твари придётся проверить, не страдает ли животное бешенством, чтобы защитить своё здоровье. Для этого, как известно, есть два способа. Первый — сразу лечиться самому, получив болезненную прививку, шесть уколов от смертельного заболевания, параллельно наблюдая за поведением подозрительной твари. А второй, наиболее достоверный способ предотвратить распространение бешенства — на всякий случай поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга. Какой из них выберет новая администрация США, покажет ближайшее время», — написал Медведев.
Ранее сообщалось, что семь беспилотников атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Пострадавших среди персонала, по предварительным данным, нет.