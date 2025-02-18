Дальневосточники успешно бьют врага на СВО

Боевая работа штурмовых подразделений группировки войск «Восток» продолжается. Наши воины демонстрируют высокий уровень подготовки, уверенно продвигаясь вперёд, не оставляя противнику никаких шансов.
Первые во всём.
Штурмовые группы, как правило, первыми вступают в бой. Они берут окопы и освобождают населённые пункты, встречая ожесточённое сопротивление украинских боевиков. Тем не менее закалённые в боях российские военнослужащие с верой в правое дело продолжают успешное продвижение в глубину обороны ВСУ по всем направлениям в зоне проведения СВО.
«Противник оказывает сопротивление, и не только из стрелкового оружия. Старается применять миномёты, АГС и FPV-дроны, но мы идём вперёд, нас уже не остановить», — говорит командир штурмовой группы с позывным Шальной.
Стремление встать на защиту Родины подтолкнуло его к подписанию контракта с Министерством обороны Российской Федерации ещё полгода назад. Целый месяц он проходил подготовку на полигоне, а потом вместе со своей группой отправился в зону специальной военной операции.
«Если не я пойду, то пойдёт чей-то отец или дед. Хватит, надо и нам встать на защиту мирных граждан. Подготовка прошла для меня без особых трудностей, ведь я молод и полон сил. Успеваю помочь товарищам, если у них возникают трудности», — отмечает Шальной.
Также для военнослужащего значимым примером стали его одногруппник и брат, которые уже выполняли задачи в зоне боевых действий. Желание поддержать их, быть рядом и вместе сражаться против врага стало для него ключевой мотивацией.
«Если они решили встать на защиту Родины, то почему я должен сидеть дома? Сначала мы с родными даже не знали, что брат подписал контракт, ведь он ничего не говорил, видимо, не хотел, чтобы мы переживали за него. Теперь же я рядом с ним, хоть и на другом направлении, всё равно чувствую его поддержку, которая мне, безусловно, помогает на боевых выходах», — рассказывает Шальной.
Важна подготовка.
Первую свою боевую задачу боец запомнит надолго. Необходимо было выдвинуться в указанные координаты и выбить противника из лесополосы для дальнейшего продвижения наших войск.
«Добираться пришлось на технике, хоть и было опасно, так как её стараются уничтожить в первую очередь. Всё прошло быстро, я даже ничего толком и не понял. Оценив обстановку, мы с группой выдвинулись в сторону боевиков, которые нас уже встречали огнём», — вспоминает военнослужащий.
В этом нелёгком деле штурмовой группе помогали артиллеристы. Благодаря их точным ударам бойцам удалось приблизиться к позициям засевшего врага и выбить его оттуда.
«Некоторые открывали огонь по нам, в то время как другие прятались в окопах. Многие не имеют никакой подготовки, их просто ловят на улице и сразу отправляют на фронт. Мы предлагаем им сдаться в плен, чтобы остаться в живых, но они боятся. Однако есть и те, кто уже знаком с оружием — автоматами, пулемётами и даже РПГ», — утверждает Шальной.
Военнослужащие нередко становятся свидетелями того, что противник понимает невозможность противостоять нашим подразделениям и бросается в бегство.
«Бегут так, что пятки сверкают. Они ведь понимают, что нас уже не остановить. Мы выполним поставленную задачу, чего бы этого ни стоило. Пусть и дальше им помогают, поставляя хвалёную иностранную технику, рано или поздно она вся будет гореть ярким пламенем», — утверждает командир штурмовой группы.
Поставленная задача была выполнена. Некоторые из боевиков сбежали, а кто-то принял решение остаться в окопе, ожидая наших штурмовиков. Благодаря слаженным действиям группе удалось полностью зачистить опорный пункт, контролируемый украинскими бандформированиями.
С предельно короткой дистанции.
В скором времени подразделение получает очередную задачу. Необходимо было рано утром выдвинуться на позиции врага и выбить его оттуда.
«Они не ожидали этого, тем более была плохая погода. Для штурмовиков туман и дождь — это подарок, так как нас толком не видно. “Птички” не летают, артиллерия не работает по нам, поэтому стараемся сделать всё быстро и эффективно», — вспоминает Шальной.
Когда группа смогла подойти на расстояние ста метров, боевики открыли огонь. В этот раз отступать никто из них не собирался, им необходимо было стоять до конца и не позволить нашим подразделениям взять этот опорный пункт.
«Сложность позиции заключалась в том, что она была хорошо забетонирована. Гранатами просто так не возьмёшь, необходимо было подойти вплотную и так уже работать. Сопротивлялись долго, но мы смогли дожать их», — рассказывает военнослужащий.
Несмотря на то, что это была всего лишь вторая боевая задача, бойцы отлично показали себя в бою. Всё то, что они проходили на полигоне, пригодилось им на линии боевого соприкосновения.
Совершенствуя навыки.
В данный момент Шальной вместе со своей группой продолжают совершенствовать навыки на полигоне. Огромное внимание инструкторы уделяют правильному передвижению подразделения как в двойках, так и в тройках. Объясняют, на что необходимо обращать внимание при контакте с противником.
«Здесь мы без дела не сидим, постоянно работаем на полигоне. Инструкторы доходчиво объясняют нам, как правильно поступить в той или иной ситуации. Разбираем ошибки, которые мы допустили при выполнении боевых задач, чтобы впредь их больше не повторять, ведь это поможет сохранить нам жизнь. Да и товарищи есть, которые ещё не были на линии боевого соприкосновения, а им всегда интересно послушать, как всё проходило. Мы им рассказываем, даём советы», — говорит Шальной.
Бойцы в любое время готовы выдвинуться на позиции врага, будь то ночь или день. Противник должен постоянно быть в страхе, осознавая, что наши штурмовые подразделения могут появиться в любой момент и не позволят спокойно сидеть в укрытиях.
Дома Шального ждут родные и близкие. Они, конечно, переживают за своего защитника, который вместе с боевыми товарищами выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Каждый день штурмовые подразделения упорно продвигаются на южнодонецком направлении. Плечом к плечу они успешно выполняют сложнейшие задачи в ходе освобождения территорий от неонацистских формирований Украины.