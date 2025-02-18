Дальневосточники успешно бьют врага на СВО

«Если они решили встать на защиту Родины, то почему я должен сидеть дома? Сначала мы с родными даже не знали, что брат подписал контракт, ведь он ничего не говорил, видимо, не хотел, чтобы мы переживали за него. Теперь же я рядом с ним, хоть и на другом направлении, всё равно чувствую его поддержку, которая мне, безусловно, помогает на боевых выходах», — рассказывает Шальной.