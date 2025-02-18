В ЗСК обсудили новые меры поддержки участников СВО и их семей

В ходе работы депутаты Заксобрания Краснодарского края обсудили поддержку участников спецоперации и их семей. В совещании приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты региона Сергей Усенко и министр труда и соцразвития Кубани Сергей Гаркуша.
Глава ЗСК подчеркнул, что уже третий год подряд военнослужащие, мобилизованные граждане и добровольцы выполняют боевые задачи, а государство оказывает им и их семьям необходимую помощь.
Министр Сергей Гаркуша рассказал парламентариям о действующих мерах поддержки. По его словам, в 2024 году на эти цели было выделено более 20 миллиардов рублей, причем помощь оказывается не только в финансовом выражении, но и в иных формах.
Председатель военного комитета Евгений Шендрик заявил, что комитет проводит разъяснительную работу среди участников СВО и их родственников, помогая разбираться с документами и возможностями получения льгот.
Особое внимание в ходе обсуждения Юрий Бурлачко обратил на единовременные выплаты семьям погибших бойцов СВО. Законодатель отметил, что нынешний порядок не учитывает родственников тех военнослужащих, которые проходили службу в Росгвардии и имели специальные звания полиции.
В ответ Сергей Гаркуша сообщил, что необходимые изменения уже подготовлены и проходят процедуру согласования. Глава кубанского парламента призвал утвердить их в кратчайшие сроки.
В результате обсуждения депутаты приняли резолюцию, содержащую рекомендации профильному министерству и краевому военному комиссариату. В документе акцент сделан на необходимость усиления информирования участников СВО и их семей о мерах соцподдержки, предусмотренных на федеральном и региональном уровнях.