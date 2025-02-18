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В Краснодаре отменили сигнал авиационной опасности

Сигнал авиационной опасности объявляли в Краснодаре 18 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре отменили сигнал авиационной опасности. Сообщения от РСЧС пришли жителям утром 18 февраля.

«Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала “Отбой”», — говорилось в сообщениях.

Спустя 40 минут сигнал авиационной опасности отменили.

Кроме Краснодара тревожные сообщения утром 18 февраля пришли жителям Крымского и Славянского районов.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что Медведев сравнил удары ВСУ по станции на Кубани с агонией бешеного животного. Зампред Совбеза высказался после атаки ВСУ на станцию перекачки нефти «Кропоткинская» в регионе.