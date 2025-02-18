Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что Медведев сравнил удары ВСУ по станции на Кубани с агонией бешеного животного. Зампред Совбеза высказался после атаки ВСУ на станцию перекачки нефти «Кропоткинская» в регионе.