ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий «Центра»

«Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — говорится в сообщении.