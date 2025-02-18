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ВСУ потеряли свыше 295 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 295 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, трех мотопехотных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Миролюбовка, Зверево, Елизаветовка, Андреевка, Удачное, Успеновка, Надеждинка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял свыше 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США», — говорится в сообщении.