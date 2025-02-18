В Омской области простились с Евгением Верговским, погибшим в ходе СВО

В прошлый вторник, 11 февраля, в Омской области простились с Евгением Верговским, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Дружинского сельского поселения.
Омич родителся 17 сентября 1998 года. Учился в Горячеключевской школе. В период с 2017 по 2018 год служил в спецназе. После окончания службы работал в ООО НПО «Мостовик».
С 14 декабря 2024 года Верговский ушел командиром на СВО.
«15 января 2025 года ушел на боевое задание в городе Курске. Погиб 18 января от дрона», — сообщили в местной администрации.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Евгения Верговского.