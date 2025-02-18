ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки «Север»

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.