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ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий группировки «Север»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 25 военных в зоне действий российской группировки войск «Север» на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ.

Источник: AP 2024

«На харьковском направлении подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сводке военного ведомства.