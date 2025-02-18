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ВС России поразили объекты военной инфраструктуры Украины

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, средствами ПВО сбиты 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 73 беспилотника самолетного типа.