Станция КТК получила серьезные повреждения после атаки БПЛА

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Нефтеперекачивающая станция (НПС) «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в результате вчерашней атаки Киева беспилотниками получила серьезные повреждения, которые будут устранять полтора-два месяца, прокачка нефти из Казахстана может упасть примерно на 30%, сообщила «Транснефть» (один из основных акционеров консорциума).
НПС «Кропоткинская», расположенная в Краснодарском крае, в понедельник подверглась атаке БПЛА. Как заявил в тот же день КТК, террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. «Транснефть» позднее уточнила, что беспилотники управлялись «подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями».
«В результате атаки объект получил серьезные повреждения: разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), также поражены кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ», — рассказала «Транснефть» во вторник.
«По мнению специалистов КТК, последствия указанного удара будут устраняться в течение от 1,5 до 2 месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%», — добавили в российской компании.