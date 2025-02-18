ВС РФ освободила село в ДНР
Бойцы группировки «Запад» в результате решительных действий заняли населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики.
Подразделения «Севера» противостоят противнику под Волчанском
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам теробороны в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись вперед
Бойцы «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка ЛНР и Колодези ДНР.
Украинская сторона потеряла более 205 боевиков, два бронетранспортера М113, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
«Южная» группировка заняла новые позиции
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 210 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину HMMWV, два автомобиля и два артиллерийских орудия.
Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю
Подразделения «Центральной» группировки поразили 13 бригад противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» углубилась в оборону противника
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Бурлацкое, Новоселка, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили порядка 175 человек. Также украинская сторона лишилась четырех боевых бронированных машин, двух автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области, Токаревка, Никольское и Приднепровское Херсонской области.
ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 144 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам и энергетической инфраструктуре Украины, местам хранения и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 73 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.