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Главное из брифинга Минобороны 18 февраля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 18 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободила село в ДНР

Бойцы группировки «Запад» в результате решительных действий заняли населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Севера» противостоят противнику под Волчанском

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по двум бригадам теробороны в районе города Волчанска Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 25 военнослужащих и два автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Запада» продвинулись вперед

Бойцы «Западной» группировки ударили по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка ЛНР и Колодези ДНР.

Украинская сторона потеряла более 205 боевиков, два бронетранспортера М113, восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

«Южная» группировка заняла новые позиции

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам противника в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 210 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину HMMWV, два автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

Подразделения «Центральной» группировки поразили 13 бригад противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли более 295 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» углубилась в оборону противника

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Бурлацкое, Новоселка, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки составили порядка 175 человек. Также украинская сторона лишилась четырех боевых бронированных машин, двух автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» продвинулась в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка Запорожской области, Токаревка, Никольское и Приднепровское Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 144 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам и энергетической инфраструктуре Украины, местам хранения и запуска БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.

Средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 73 БПЛА самолетного типа. Также уничтожены 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.