Похороны участника СВО Сергея Долгова прошли под Волгоградом

Сергей Долгов — уроженец станицы Букановской. После службы в армии жил с семьей в Волжском, воспитывал сына и дочь. С 2012 года был реестровым казаком. Ушел добровольцем защищать Донбасс еще в 2016-м. На СВО с 2022 года.