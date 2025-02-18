Похороны участника СВО Сергея Долгова прошли под Волгоградом

Трагическая новость пришла из Кумылженского района Волгоградской области. Накануне, 17 февраля, там проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине земляка — ефрейтора Сергея Долгова.
— В мае 2024 года ефрейтор Долгов С. В. погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, — рассказал глава района Валерий Денисов.
Сергей Долгов — уроженец станицы Букановской. После службы в армии жил с семьей в Волжском, воспитывал сына и дочь. С 2012 года был реестровым казаком. Ушел добровольцем защищать Донбасс еще в 2016-м. На СВО с 2022 года.
Похоронить земляка волгоградцы смогли только сейчас. Проводили 40-летнего ефрейтора в последний путь со всеми воинскими почестями в родной станице.
Редакция соболезнует родным и близким Сергея Викторовича и всех погибших в ходе спецоперации.