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Похороны участника СВО Сергея Долгова прошли под Волгоградом

Волгоградский казак погиб в зоне СВО.

Трагическая новость пришла из Кумылженского района Волгоградской области. Накануне, 17 февраля, там проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции на Украине земляка — ефрейтора Сергея Долгова.

— В мае 2024 года ефрейтор Долгов С. В. погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины, — рассказал глава района Валерий Денисов.

Сергей Долгов — уроженец станицы Букановской. После службы в армии жил с семьей в Волжском, воспитывал сына и дочь. С 2012 года был реестровым казаком. Ушел добровольцем защищать Донбасс еще в 2016-м. На СВО с 2022 года.

Похоронить земляка волгоградцы смогли только сейчас. Проводили 40-летнего ефрейтора в последний путь со всеми воинскими почестями в родной станице.

Редакция соболезнует родным и близким Сергея Викторовича и всех погибших в ходе спецоперации.