ВС России уничтожили ремонтную базу ВСУ в Харьковской области

«По подтвержденной оперативной информации от наших военных, в селе Замост Харьковской области нанесен удар по крупной базе, где проводился ремонт и обслуживание западной бронетехники, включая танки Leopard», — сказал Рогов в беседе с агентством.
По его словам, удар нанесен минувшей ночью.
«Уничтожено несколько ремонтных ангаров, повреждено дорогостоящие уникальное иностранное оборудование диагностического центра, а также частично повреждены и выведены из строя мобильные ремонтные станции», — сказал Рогов.