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ВС России уничтожили ремонтную базу ВСУ в Харьковской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости. Российские войска уничтожили ремонтную базу ВСУ в селе Замост Харьковской области, на которой ремонтировалась иностранная военная техника, включая немецкие танки «Leopard», сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«По подтвержденной оперативной информации от наших военных, в селе Замост Харьковской области нанесен удар по крупной базе, где проводился ремонт и обслуживание западной бронетехники, включая танки Leopard», — сказал Рогов в беседе с агентством.

По его словам, удар нанесен минувшей ночью.

«Уничтожено несколько ремонтных ангаров, повреждено дорогостоящие уникальное иностранное оборудование диагностического центра, а также частично повреждены и выведены из строя мобильные ремонтные станции», — сказал Рогов.