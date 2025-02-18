ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Макеевки в ДНР, повреждения получили многоквартирные дома и товарные объекты, сообщил мэр города Владислав Ключаров.
«Макеевка в очередной раз подверглась вооруженной украинской агрессии. В центре города пострадали многоквартирные дома и торговые объекты. Повреждено остекление», — говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Подробности выясняются, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.