Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Екатеринбурга приехал в госпиталь к раненым военнослужащим

Алексей Орлов посетил госпиталь.

Источник: Telegram-канал Алексея Орлова

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с председателем Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной и депутатами 18 февраля посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые бойцы специальной военной операции. Об этом мэр уральской столицы сообщил в своем telegram-канале.

— Прошлись по палатам, чтобы пообщаться с парнями, вручить им подарки и пожелать скорейшего выздоровления. Медперсонал оказывает бойцам необходимое внимание и уход, — уточнил Алексей Орлов.

Мэр города рассказал, что в преддверии Дня защитника Отечества для военнослужащих в киноконцертном театре «Космос» выступил заслуженный артист России Сергей Куприк. Также музыкант посетил два госпиталя, в которых выступил для раненых бойцов.