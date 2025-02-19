Глава Екатеринбурга приехал в госпиталь к раненым военнослужащим

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с председателем Законодательного собрания Свердловской области Людмилой Бабушкиной и депутатами 18 февраля посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые бойцы специальной военной операции. Об этом мэр уральской столицы сообщил в своем telegram-канале.
— Прошлись по палатам, чтобы пообщаться с парнями, вручить им подарки и пожелать скорейшего выздоровления. Медперсонал оказывает бойцам необходимое внимание и уход, — уточнил Алексей Орлов.
Мэр города рассказал, что в преддверии Дня защитника Отечества для военнослужащих в киноконцертном театре «Космос» выступил заслуженный артист России Сергей Куприк. Также музыкант посетил два госпиталя, в которых выступил для раненых бойцов.