Над Крымом за 10 минут уничтожили три украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
«18 февраля текущего года в период с 19:25 до 19:35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 10 минут уничтожили три украинских БПЛА над территорией Республики Крым.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«18 февраля текущего года в период с 19:25 до 19:35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.