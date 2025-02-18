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Над Крымом за 10 минут уничтожили три украинских БПЛА

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 10 минут уничтожили три украинских БПЛА над территорией Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны России.

«18 февраля текущего года в период с 19:25 до 19:35 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.