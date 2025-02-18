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В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Микроавтобус с военнослужащими ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области уничтожен ударом дрона, кроме того, поражено хранилище горючего в районе завода «Агротех», сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

По словам Лебедева, удары были нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

«По пути в Орехов был уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БпЛАшникам», — отметил он.

Лебедев отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов «методично прилетает», из-за чего вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы.

Также, по его данным, во вторник был нанесен удар в районе завода «Агротех», где начался серьёзный пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего.