В Запорожской области уничтожили микроавтобус с боевиками ВСУ

По словам Лебедева, удары были нанесены по ряду населенных пунктов, расположенных в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
«По пути в Орехов был уничтожен военный микроавтобус с боевиками. Попался нашим БпЛАшникам», — отметил он.
Лебедев отметил, что в подконтрольный украинским войскам Орехов «методично прилетает», из-за чего вывоз ликвидированных боевиков поставлен на коммерческие рельсы.
Также, по его данным, во вторник был нанесен удар в районе завода «Агротех», где начался серьёзный пожар. Предположительно, удар пришелся по хранилищу горючего.