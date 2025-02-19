Сальдо также отметил, что российские военнослужащие продолжают выполнять свои задачи по защите мирного населения и обеспечению безопасности в регионе. По его словам, в настоящее время российские силы обладают как моральным, так и техническим превосходством, что позволяет им эффективно противостоять угрозам.