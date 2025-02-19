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На Украине заявили о российских войсках у города в Харьковской области

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные подошли вплотную к городу Купянск в Харьковской области, заявил глава местной военной администрации Андрей Беседин в эфире украинского телеканала «Эспресо».

Источник: © РИА Новости

По его словам, российские бойцы вплотную приблизились к городу по всей линии фронта — и с севера, и с юга, а применение беспилотников позволяет российской армии удерживать контроль над логистическими путями.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянский фронт находится в движении, расширив плацдарм севернее населенного пункта Двуречная, российские войска давят на противника.

Он отметил, что любое движение ВСУ оборачивается для них потерями. По словам Ганчева, российская администрация Харьковской области прорабатывает план эвакуации жителей из ранее освобожденных сел.