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Бойцы ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Двое российских военных спасли беженцев Богоявленки (Доброволье) от атаки украинских БПЛА во время эвакуации, об этом рассказал один из беженцев Олег Гиманов.

Источник: © РИА Новости

«Приехали не только меня забрать, а еще две пожилые женщины Когда мы заглохли возле Угледара на машине, она влетели в лужу, и дроны начали нас атаковать. Ребята эти, они ж по бортам сидели, два пацана. Они спрыгнули и отстреливались с автомата. Ребята — герои, просто герои. Они спасали нас, жизни не щадя», — поделился Гиманов.

По его словам, операторам дронов определенно было видно, что они атакуют эвакуируемых гражданских.

«Я ехал с ними, с этими пожилыми женщинами в машине, в переделанной девятке под пикап Я был просто в курточке. Бабка сидела рядом, еще женщина, она тоже в курточке. Видно, что это вывозят просто мирных», — добавил он.

Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск «Восток» населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.