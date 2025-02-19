Бойцы ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ

«Приехали не только меня забрать, а еще две пожилые женщины Когда мы заглохли возле Угледара на машине, она влетели в лужу, и дроны начали нас атаковать. Ребята эти, они ж по бортам сидели, два пацана. Они спрыгнули и отстреливались с автомата. Ребята — герои, просто герои. Они спасали нас, жизни не щадя», — поделился Гиманов.