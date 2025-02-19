Бойцы ВС России спасли беженцев из Богоявленки от удара дронов ВСУ

«Приехали не только меня забрать, а еще две пожилые женщины Когда мы заглохли возле Угледара на машине, она влетели в лужу, и дроны начали нас атаковать. Ребята эти, они ж по бортам сидели, два пацана. Они спрыгнули и отстреливались с автомата. Ребята — герои, просто герои. Они спасали нас, жизни не щадя», — поделился Гиманов.
По его словам, операторам дронов определенно было видно, что они атакуют эвакуируемых гражданских.
«Я ехал с ними, с этими пожилыми женщинами в машине, в переделанной девятке под пикап Я был просто в курточке. Бабка сидела рядом, еще женщина, она тоже в курточке. Видно, что это вывозят просто мирных», — добавил он.
Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск «Восток» населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.