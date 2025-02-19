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ВС РФ захватили подвал, где ВСУ удерживали в подчинении жителей Курской области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» захватили подвал в приграничном районе Курской области, где бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) удерживали силой мирных жителей и прикрывались ими в ходе наступления российских войск. Об этом заявил российский разведчик с позывным Гера в видео Минобороны РФ, которое есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В этом подвале, когда мы его взяли, находились их (ВСУ — прим. ТАСС) рации, телефоны, личные принадлежности. Здесь сидела артиллерия — там стоял миномет. [Украинцы] издевались над гражданскими, пугали их гранатами, что убьют. Они им еду готовили, чтобы не умереть. Большинство напуганных мирных жителей так бы и сделали — ушли бы в подчинение. ВСУ пытались ими прикрываться. Почему мы не смогли сразу же зайти и взять это село, забрать его обратно, потому что ВСУ людьми прикрывались, а мы боялись навредить мирным жителям, действовали по обстановке», — сообщил разведчик.

Он также рассказал, что рядом была обнаружена лодка, на которой украинские военнослужащие форсировали реку. В жилом помещении также были найдены газовый баллон, плитка, патроны для автомата Калашникова, антидроновые одеяла и батареи для FPV-дронов.