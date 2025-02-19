ВС РФ захватили подвал, где ВСУ удерживали в подчинении жителей Курской области

«В этом подвале, когда мы его взяли, находились их (ВСУ — прим. ТАСС) рации, телефоны, личные принадлежности. Здесь сидела артиллерия — там стоял миномет. [Украинцы] издевались над гражданскими, пугали их гранатами, что убьют. Они им еду готовили, чтобы не умереть. Большинство напуганных мирных жителей так бы и сделали — ушли бы в подчинение. ВСУ пытались ими прикрываться. Почему мы не смогли сразу же зайти и взять это село, забрать его обратно, потому что ВСУ людьми прикрывались, а мы боялись навредить мирным жителям, действовали по обстановке», — сообщил разведчик.