ПВО группировки «Центр» сбила ракеты HIMARS на красноармейском направлении

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-М2” группировки войск “Центр” обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении СВО», — сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве заявили, что расчет радиолокационной станции подсвета целей и наведения ракет ЗРК «Бук-М2» обнаружил воздушную аэродинамическую цель, двигавшуюся по направлению к позициям российских войск.
«После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет ЗРК “Бук-М2” выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. После уничтожения вражеских снарядов расчет оперативно скрыл боевую машину в укрытие», — сообщили в Минобороны РФ.