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ПВО группировки «Центр» сбила ракеты HIMARS на красноармейском направлении

ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. ПВО российской группировки «Центр» сбила ракеты РСЗО HIMARS на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-М2” группировки войск “Центр” обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении СВО», — сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве заявили, что расчет радиолокационной станции подсвета целей и наведения ракет ЗРК «Бук-М2» обнаружил воздушную аэродинамическую цель, двигавшуюся по направлению к позициям российских войск.

«После оперативного принятия решения на уничтожение цели расчет ЗРК “Бук-М2” выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. После уничтожения вражеских снарядов расчет оперативно скрыл боевую машину в укрытие», — сообщили в Минобороны РФ.