Выпускница Иркутского базового медколледжа, оказывающая помощь в зоне СВО, награждена медалью Луки Крымского

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Медаль вручается за заслуги в здравоохранении. Высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи Елизавета Стогова проявила в зоне специальной военной операции, куда она отправилась в феврале 2023 года.
«Не задумываясь, отправилась на СВО, зная, что медицинские работники там нужны. В первый раз работала на луганском направлении, за это отметили наградой “За спасение погибавших”. После прикомандировали к госпиталю. Побывав в отпуске, отправилась уже на донецкое направление, там работа была в более тяжелых и суровых условиях, многое познала впервые. Как раз после этого вручили две награды: медаль Луки Крымского и медаль “Участнику специальной военной операции”, — рассказала Елизавета Стогова.
После окончания колледжа девушка работала акушеркой в Новосибирском городском перинатальном центре. В период пандемии COVID-19 перешла на работу в крупнейший ковидный госпиталь Приангарья — Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Педагоги колледжа гордятся своей выпускницей и тем, что, вкладывая знания в учеников, тоже являются причастными к важному для страны делу. Желаем Елизавете Стоговой сил, здоровья, профессионального долголетия, мира и благополучия. Благодарим ее за работу, за теплые слова в адрес колледжа», — отметила директор ИБМК Евгения Рехова.