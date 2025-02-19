Выпускница Иркутского базового медколледжа, оказывающая помощь в зоне СВО, награждена медалью Луки Крымского

«Не задумываясь, отправилась на СВО, зная, что медицинские работники там нужны. В первый раз работала на луганском направлении, за это отметили наградой “За спасение погибавших”. После прикомандировали к госпиталю. Побывав в отпуске, отправилась уже на донецкое направление, там работа была в более тяжелых и суровых условиях, многое познала впервые. Как раз после этого вручили две награды: медаль Луки Крымского и медаль “Участнику специальной военной операции”, — рассказала Елизавета Стогова.