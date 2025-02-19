В регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки беспилотников

«В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:53 по московскому времени.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
На территории Северной Осетии и других регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
«В Северной Осетии и в остальных регионах СКФО введен режим беспилотной опасности», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:53 по московскому времени.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.