На СВО погиб 34-летний Павел Козлов из Пермского края

В ходе проведения специальной военной операции погиб 34-летний житель Пермского края Павел Козлов, сообщили в администрации Александровского округа.
Павел Олегович Козлов родился 25 июня 1990 года, а погиб 17 ноября 2024 года, рассказали в муниципалитете.
В администрации также опубликовали видео, на котором мужчина водружает флаг Российской Федерации на здание в населённом пункте Степановка неподалёку от города Курахово — о взятии этого села в минобороны РФ сообщили 15 ноября, за два дня до гибели Павла.
Павла Козлова похоронят в Александровске. 20 февраля в Городском дворце культуры пройдёт церемония прощания.
Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
Ранее стало известно о гибели 18-летнего контрактника из Сивинского округа. Подробнее — в материале perm.aif.ru.