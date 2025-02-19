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На СВО погиб 34-летний Павел Козлов из Пермского края

Мужчину похоронят в Александровске.

Источник: Администрация Александровского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб 34-летний житель Пермского края Павел Козлов, сообщили в администрации Александровского округа.

Павел Олегович Козлов родился 25 июня 1990 года, а погиб 17 ноября 2024 года, рассказали в муниципалитете.

В администрации также опубликовали видео, на котором мужчина водружает флаг Российской Федерации на здание в населённом пункте Степановка неподалёку от города Курахово — о взятии этого села в минобороны РФ сообщили 15 ноября, за два дня до гибели Павла.

Павла Козлова похоронят в Александровске. 20 февраля в Городском дворце культуры пройдёт церемония прощания.

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Ранее стало известно о гибели 18-летнего контрактника из Сивинского округа. Подробнее — в материале perm.aif.ru.