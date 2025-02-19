ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей, рассказал очевидец

«Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали (Убегали — Прим. ред.), когда вот это все произошло. И это украинские (военные) начали расстреливать. Их было пятеро (детей). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали», — сказал он.
По его словам, трагедия произошла у соседнего дома на улице Тургенева.
«Там жили люди, семья. Одного зовут Серега, жена его Марина. Самому старшему (из детей) 15 лет», — добавил собеседник агентства.
Минобороны России объявило об освобождении Новогродовки в ДНР силами группировки войск «Центр» 8 сентября минувшего года.
Данный город на донецком участке фронта расположен на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за ним для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.