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ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей, рассказал очевидец

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские военные расстреляли четверых детей в Новогродовке в ДНР, сообщил РИА Новости местный житель, ставший очевидцем происшествия.

Источник: AP 2024

«Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали (Убегали — Прим. ред.), когда вот это все произошло. И это украинские (военные) начали расстреливать. Их было пятеро (детей). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали», — сказал он.

По его словам, трагедия произошла у соседнего дома на улице Тургенева.

«Там жили люди, семья. Одного зовут Серега, жена его Марина. Самому старшему (из детей) 15 лет», — добавил собеседник агентства.

Минобороны России объявило об освобождении Новогродовки в ДНР силами группировки войск «Центр» 8 сентября минувшего года.

Данный город на донецком участке фронта расположен на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за ним для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.