ВСУ расстреляли в Новогродовке четырех детей, рассказал очевидец

«Я видел, как детей расстреливали. Дети из окон тикали (Убегали — Прим. ред.), когда вот это все произошло. И это украинские (военные) начали расстреливать. Их было пятеро (детей). Но один успел спрятаться. Из окон выпрыгивали», — сказал он.