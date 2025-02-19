Губернатор Самарской области: «Сегодня ночью подвергся атаке Сызранский НПЗ»

Ночью в среду, 19 февраля 2025 года, в Самарской области произошла атака беспилотников на промышленное предприятие в Сызрани. В результате на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ. На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы», — рассказал глава региона.
По предварительной информации, в результате налета дронов никто не пострадал. Кроме того, в Самарской области объявляли опасность атаки БПЛА. Она действовала с 02:15 до 07:05. Жителей призывали быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112.
Напомним, при атаке беспилотников следует отойти от окон и встать между несущих стен, также необходимо спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг.