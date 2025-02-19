В Приморье объявлен фестиваль в честь Героя России Ефремова

«Фестиваль призван сохранить и увековечить память о героях России, сформировать образ защитника Отечества и поддержать творческий потенциал патриотической направленности. Приморцы могут подать на конкурс работы в различных форматах: поэзию, прозу, песни, картины, рисунки, фотографии или хореографические постановки. Главное условие — творчество должно быть посвящено участникам специальной военной операции, сирийского конфликта, войн в Афганистане и Чечне, а также воинам, погибшим в этих конфликтах. Мы приглашаем к участию всех жителей Приморья, независимо от возраста», — подчеркнула Светлана Морозова, идейный вдохновитель фестиваля и председатель городского и краевого Советов почетных граждан.
Фестиваль пройдет в два этапа: прием работ продлится до 30 апреля, а затем до 15 августа. Все участники получат памятные награды, а победители — подарки и денежные премии. Итоги конкурса будут объявлены на гала-концерте в сентябре 2025 года.
Организаторами фестиваля выступили региональное отделение общероссийского движения «Сильная Россия», представители правительства Приморского края, администрации Владивостока, Общественной палаты региона, а также филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Проект поддержан губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Владивостока Константином Шестаковым.
Фестиваль имени Сергея Ефремова станет важным событием для региона, объединив жителей в стремлении сохранить память о героях и поддержать патриотические инициативы.
Напомним, Сергей Ефремов погиб 2 февраля в Курской области. Прощание с ним состоялось во Владивостоке 11 февраля. Проститься с героем пришли тысячи приморцев.