В Приморье объявлен фестиваль в честь Героя России Ефремова

«Фестиваль призван сохранить и увековечить память о героях России, сформировать образ защитника Отечества и поддержать творческий потенциал патриотической направленности. Приморцы могут подать на конкурс работы в различных форматах: поэзию, прозу, песни, картины, рисунки, фотографии или хореографические постановки. Главное условие — творчество должно быть посвящено участникам специальной военной операции, сирийского конфликта, войн в Афганистане и Чечне, а также воинам, погибшим в этих конфликтах. Мы приглашаем к участию всех жителей Приморья, независимо от возраста», — подчеркнула Светлана Морозова, идейный вдохновитель фестиваля и председатель городского и краевого Советов почетных граждан.