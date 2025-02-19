Власти Хабаровского края передали вездеходы бойцам-дальневосточникам на СВО

Вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников передал военнослужащим бригады спецназа полноприводные вездеходы УАЗ, которые направят в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Инициатива снабжения бойцов необходимой техникой, экипировкой и оборудованием реализуется по поручению главы региона Дмитрия Демешина. Губернатор неоднократно подчёркивал, что помощь военнослужащим — приоритетная задача властей на сегодняшний день.
«Всем вместе нам надо делать всё возможное, чтобы каждый воин-дальневосточник вернулся домой к своей семье с победой. Мы гордимся нашими бойцами, которые проявляют мужество в зоне СВО и для которых защита Родины не пустой звук. С нетерпением ждем возвращения их домой», — сказал Мельников.
Для поддержки армии в Хабаровском крае создана АНО «Роботизированные комплексы», занимающаяся разработкой техники для фронта. Уже налажен выпуск роботизированных тележек, и власти работают над улучшением характеристик спецоборудования с учетом опыта бойцов. Кроме того, в Хабаровском районе началось строительство полигона для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов — он станет площадкой для военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи.
Напомним, Дмитрий Демешин недавно посетил передовые позиции, где проверил условия размещения военнослужащих, вручил государственные награды отличившимся и передал гуманитарную помощь. Поддержку от региона получили, в том числе, бойцы 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.