Власти Хабаровского края передали вездеходы бойцам-дальневосточникам на СВО

«Всем вместе нам надо делать всё возможное, чтобы каждый воин-дальневосточник вернулся домой к своей семье с победой. Мы гордимся нашими бойцами, которые проявляют мужество в зоне СВО и для которых защита Родины не пустой звук. С нетерпением ждем возвращения их домой», — сказал Мельников.