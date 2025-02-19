Марочко сообщил, что ВСУ потеряли до 30 солдат при неудачной атаке у Богуславки

«За истекшие сутки вооруженные формирования Украины попытались вернуть ранее утраченные позиции, проведя несколько накатов на наши позиции. Основные удары по направлениям Загрызово-Кругляковка и Новая Кругляковка-Лозовая сопровождались большим использованием дронов и артиллерии. ВС РФ своевременно провели контрмеры, нанеся поражение вооруженным формированиям как в тылу, так и по наступающему авангарду противника», — сказал он.
Марочко уточнил, что в результате контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили два орудия противника, повредили пункт управления БПЛА, полевой склад боеприпасов, три бронетранспортера. «Один автомобиль уничтожен при помощи БПЛА. Потери противника убитыми и ранеными составили не менее 30 человек», — добавил собеседник агентства.