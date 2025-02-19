Над Черным морем сбили четыре БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожили дежурные средства ПВО. Три БПЛА также сбили над территорией Брянской области, один — над Республикой Татарстан и еще один над Тульской областью.
В течение прошедшей ночи над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники уничтожили дежурные средства ПВО. Три БПЛА также сбили над территорией Брянской области, один — над Республикой Татарстан и еще один над Тульской областью.