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Над Черным морем сбили четыре БПЛА

В течение прошедшей ночи над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожили дежурные средства ПВО. Три БПЛА также сбили над территорией Брянской области, один — над Республикой Татарстан и еще один над Тульской областью.