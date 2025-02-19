Алексей Текслер объявил о старте программы «Герои Южного Урала»

Принять участие в «Героях Южного Урала» могут бойцы, находящиеся в зоне СВО или в прошлом её посещавшие, имеющие опыт руководства людьми и высшее или среднее специальное образование. Зарегистрироваться в программе можно до 19 марта. Для этого нужно перейти на её сайт, заполнить анкету, расписать эссе, пройти тест и собеседование. Те, кто получат лучшие результаты, смогут стать участниками программы. Обучение займёт год и будет организовано на базе челябинского филиала РАНХиГС. На это время каждый ученик получит наставника, который поможет в прохождении образовательных модулей и практики.