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Алексей Текслер объявил о старте программы «Герои Южного Урала»

Под председательством главы Челябинской области прошло заседание организационного комитета по подготовке и реализации региональной образовательной программы для участников СВО. Она называется «Герои Южного Урала» и должна будет не просто подготовить ветеранов к мирной жизни, а дать им знания, которые позволят в будущем найти работу.

Источник: Алексей Текслер

«Новая программа будет рассчитана на участников и ветеранов специальной военной операции. Каждый из них в боевых условиях доказал умение действовать чётко, слаженно, выполнять поставленные задачи, быстро принимать ответственные решения. Это как раз то, что необходимо сейчас в органах государственной власти, муниципалитетах, организациях, а также в сфере производства», — рассказал Алексей Текслер. Также он напомнил, что программа создана по поручению президента России и является аналогом федерального «Времени героев».

Принять участие в «Героях Южного Урала» могут бойцы, находящиеся в зоне СВО или в прошлом её посещавшие, имеющие опыт руководства людьми и высшее или среднее специальное образование. Зарегистрироваться в программе можно до 19 марта. Для этого нужно перейти на её сайт, заполнить анкету, расписать эссе, пройти тест и собеседование. Те, кто получат лучшие результаты, смогут стать участниками программы. Обучение займёт год и будет организовано на базе челябинского филиала РАНХиГС. На это время каждый ученик получит наставника, который поможет в прохождении образовательных модулей и практики.