В Башкирии участники СВО могут получать максимальные выплаты по безработице

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачёва, законопроект направлен на усиление социальных гарантий участникам специальной военной операции. Спикер отметил, что участники спецоперации после возвращения в мирную жизнь сталкиваются с проблемами при оформлении пособия по безработице.
«По возвращении к мирной жизни многие из них начинают поиски новой работы и встают на учёт на биржу труда для оформления пособия по безработице. И тут возникают проблемы. Для расчёта пособия нужно представить справку о доходах. Такую справку вчерашние бойцы получают в Министерстве обороны Российской Федерации. Поскольку обращений очень много, на это уходит много времени. В итоге из-за отсутствия справки человек может надолго остаться без средств к существованию и получать лишь минимальный размер пособия по безработице. Мы предлагаем упростить процедуру оформления пособия для этой категории граждан и закрепить за ними право без предъявления справки получать пособие по безработице в максимальном размере. Кроме того, срок, в течение которого производятся соответствующие выплаты, предлагается увеличить с 6 до 12 месяцев», — прокомментировал инициативу башкирских депутатов Константин Толкачёв.
В пресс-службе Госсобрания уточнили, что законопроект касается всех участников СВО — мобилизованных, добровольцев и контрактников.