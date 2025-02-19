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В Башкирии участники СВО могут получать максимальные выплаты по безработице

В Госсобрании Башкирии предложили назначать зарегистрированным в бюро занятости участникам СВО максимальное пособие по безработице. Депутаты парламента республики планируют направить соответствующие изменения в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О содействии занятости населения в Российской Федерации”.

Источник: Башинформ

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачёва, законопроект направлен на усиление социальных гарантий участникам специальной военной операции. Спикер отметил, что участники спецоперации после возвращения в мирную жизнь сталкиваются с проблемами при оформлении пособия по безработице.

«По возвращении к мирной жизни многие из них начинают поиски новой работы и встают на учёт на биржу труда для оформления пособия по безработице. И тут возникают проблемы. Для расчёта пособия нужно представить справку о доходах. Такую справку вчерашние бойцы получают в Министерстве обороны Российской Федерации. Поскольку обращений очень много, на это уходит много времени. В итоге из-за отсутствия справки человек может надолго остаться без средств к существованию и получать лишь минимальный размер пособия по безработице. Мы предлагаем упростить процедуру оформления пособия для этой категории граждан и закрепить за ними право без предъявления справки получать пособие по безработице в максимальном размере. Кроме того, срок, в течение которого производятся соответствующие выплаты, предлагается увеличить с 6 до 12 месяцев», — прокомментировал инициативу башкирских депутатов Константин Толкачёв.

В пресс-службе Госсобрания уточнили, что законопроект касается всех участников СВО — мобилизованных, добровольцев и контрактников.

экономика
занятость